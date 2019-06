Calciomercato Inter | missione madrilena Si sogna Asensio

Calciomercato NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Roma - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Lazio - nome interessante per l’attacco : si pensa a Schurrle : Calciomercato Lazio – I biancocelesti, dopo aver prolungato il contratto di Inzaghi, si trovano a dover far fronte alla situazione Tare, con i corteggiamenti del Milan. Nel frattempo, gli aquilotti si muovono sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, un nome importante è stato accostato per l’attacco: l’esterno offensivo André Schurrle, campione del mondo con la Germania nel 2014. Ma, paradossalmente, è stato ...

Calciomercato Inter - nerazzurri in corsa per Pepé : asta per l’attaccante : Calciomercato Inter – L’Inter inizia la campagna di rafforzamento con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per campionato e Champions League, l’obiettivo della squadra nerazzurra è quella di ben figurare anche in Europa. In questo senso la scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte rappresenta una certezza assoluta, il tecnico è una garanzia e la dirigenza proverà a costruire una squadra ...

Calciomercato Inter – I nerazzurri mettono le ali : si studiano i colpi Ante Rebic e Nicolas Pepè : Inter alla ricerca di esterni d’attacco veloci e dotati di una buona tecnica di base, in grado anche di ricoprire il ruolo di seconda punta: i profili caldi sono quelli di Ante Rebic e Nicolas Pepè Dopo l’arrivo di Antonio Conte, l’Inter risulta molto attiva sul mercato. I nerazzurri cercheranno in tutti i modi di accontenare le richieste dell’ex CT della Nazionale, provando ad acquistare i profili più Interessanti ...

Calciomercato Inter - si pesca dal Real : tra il ritorno di Kovacic e il sogno Asensio : Filo diretto Inter-Real Madrid. Il mercato faraonico che avrebbero in mente i blancos, con l’arrivo recente di Jovic, potrebbe lasciare qualcuno ai margini. Tra questi ce ne sarebbero due che potrebbero finire, appunto, ai nerazzurri. E’ Gianluca Di Marzio a rivelarlo in apertura di “Calciomercato l’originale”. Secondo quanto riferisce il noto giornalista, oggi i dirigenti dell’Inter sono stati nella ...

Calciomercato Roma : suggestione Icardi - ma è colpa dell’Inter : Calciomercato Roma: suggestione Icardi, ma è colpa dell’Inter In casa Roma continuano le manovre atte ad ufficializzare il nuovo allenatore, che sembra ormai quasi scontato essere il portoghese Paulo Fonseca. L’attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk sarebbe infatti disposto a pagarsi una parte della clausola rescissoria che lo lega agli ucraini – del valore totale di 5 milioni di euro – per poter sposare il progetto ...

Calciomercato Inter : per Barella ormai è fatta. Si chiude a breve : Calciomercato Inter: per Barella ormai è fatta. Si chiude a breve Dopo un lungo chiacchierare sembra finalmente essere giunta una conclusione: Nicolò Barella diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. I nerazzurri sembrerebbero infatti aver finalmente superato la folta concorrenza per il giovane centrocampista classe ’97 e sono pronti l’affare forse già a partire dalla prossima settimana. Tassello molto importante ...

Calciomercato Inter - Eriksen vuole lasciare il Tottenham : i nerazzurri studiano i dettagli del colpo : Christian Eriksen più vicino all’addio al Tottenham: si drizzano le antenne delle big di tutta Europa e anche l’Inter studia il possibile colpo Nella giornata di ieri, Christian Eriksen ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto inequivocabili che di fatti aprono le porte del suo addio al Tottenham. Il centrocampista danese è finito subito nel mirino del Real Madrid, ma le big di mezza Europa sono pronte a monitorare la ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...