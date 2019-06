Balordi picchiano coppia lesbica su un bus di Londra Volevano che ci baciassimo

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Una hostess Ryanair e la sua fidanzata col volto coperto di sangue, segno del pestaggio inferto allada un gruppo disu un autobus didopo che le due avevano rifiutato di baciarsi per il loro intrattenimento. L’immagine che ritrae le due vittime, Melania e Chris, col volto ferito sta facendo il giro del web. Lo riporta il Daily Mail.Il pestaggio si sarebbe verificato il 30 maggio e ora Melania Geymonat, 28enne assistente di volo, parla dell’accaduto: “che ciperché potessero guardarci. Ho cercato di placare la situazione dicendo loro di lasciarci da sole, perché Chris non si sentiva bene”.Ma le parole della hostess non sono bastate. Il gruppo di uomini, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, ha iniziato a tormentare le ragazze sull’autobus che le stava portando verso Camden, a nord di ...

