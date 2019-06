Windsurf – Al via il campionato giovanile FIV Slalom 2019

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il week end dell’8-9 giugno tornano le regate al Circolo Surf Torbole con i giovani delloprotagonisti assoluti alNazionale, nella nuova formula FireRace 120. Previsto anche un raduno tecnico. Per la prima volta tracciamento GPS in una regata diIlFIVprende il via da Torbole, con la prima delle quattro tappe, che assegneranno a settembre i titoli giovanili di disciplina per le categorie under 15, 17 e under 20. Dopo il riconoscimento avvenuto dalla Federvela lo scorso anno (che segue la scelta della Federazione francese), il progettosi consolida, cercando di coinvolgere sempre più ragazzi che magari lasciano per limiti di età l’attività agonistica Techno 293 e trovano nel monotipo RRD FireRace 120 una valida alternativa, dai costi contenuti e ora addirittura aggiornato con ...

