cubemagazine

(Di giovedì 6 giugno 2019)diè ilin tv giovedì 62019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv:La regia è di Andrey Volgin. Ilè composto da Anatoliy Rudenko, Konstantin Kryukov, Klarissa Barskaya, Aleksandr Yatsko, Venyamin Smekhov, Nikita Vysotskiy.diin tv:Alexey, un giovane e talentuoso programmatore, lascia la sua città natale di Novosibirsk per l’atmosfera intossicata di Mosca, dove si unisce a un club di gioco estremo noto come “”. Il giovane vince uno dopo l’altro idel club e a ogni vincita corrisponde una cospicua somma in denaro contante. Nel frattempo, Alexey conquista anche il cuore della ragazza ...

Stasera_in_TV : ITALIA 1: (00:35) Spiral - Giochi di potere (Film) #StaseraInTV 06/06/2019 #SecondaSerata @social_mediaset #Italia1 - zazoomnews : Spiral Giochi di potere film stasera in tv 6 giugno: cast trama streaming - #Spiral #Giochi #potere #stasera -