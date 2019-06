quotidianodiragusa

(Di giovedì 6 giugno 2019)Tim: portare nelledocenti preparati nella disciplina della Didattica

quotidianodirg : Scala e Fondazione Tim portano musica corale in scuole milanesi - Italpress : Video: Con Scala e Fondazione TIm musica corale in scuole Milano - chrisneel : Fondazione Tim e Teatro alla Scala insieme per la didattica corale -