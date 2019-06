Per evitare un disabile in bici finisce in un fosso e muore 

Google Maps fornisce le indicazioni stradali Per evitare le calamità naturali : Come parte di una più ampia espansione degli avvisi di SOS su Google Maps, l'azienda di Mountain View sta introducendo delle funzionalità di navigazione che avvertono l'utente della presenza di eventuali calamità naturali lungo il percorso, modificando l'itinerario per evitarle quando possibile. L'articolo Google Maps fornisce le indicazioni stradali per evitare le calamità naturali proviene da TuttoAndroid.

Per evitare la procedura di infrazione il governo taglierà quota 100 e reddito di cittadinanza? : La Commissione Ue ha aperto la strada che potrebbe portare alla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo sul debito e a una sanzione per circa 3,6 miliardi di euro. L'Italia ha a disposizione un mese, prima della riunione del prossimo 9 luglio dell'Ecofin, a cui spetta l'ultima parola, per rimettersi in regola con le direttive Ue. Da dove arriveranno i fondi per una manovra correttiva? Incideranno su reddito di cittadinanza e quota ...

WHIRLPOOL NAPOLI/ Le mosse Per evitare di perdere altro lavoro in Italia : La WHIRLPOOL ha annunciato la chiusura dello stabilimento di NAPOLI, dopo sei mesi dall'accordo per un rilancio degli impianti Italiani

Come Perdere peso senza diete lampo improvvisate : gli errori da evitare a colazione : L’estate è alle porte e con essa anche la tanto temuta prova-costume. Per arrivare in forma e sfoggiare una silhouette invidiabile in spiaggia sempre più persone ricorrono a diete lampo improvvisate e seguono i consigli di falsi esperti trovati qua e là su Internet. Se l’esercizio fisico è fondamentale, da non trascurare è soprattutto una sana colazione, nonostante quasi un italiano su 3 (31%) si dica pronto a saltarla completamente in questo ...

Bruxelles ci chiede la manovra correttiva Per evitare la procedura : Una manovra correttiva per evitare la procedura europea sul disavanzo eccessivo. Nonostante gli scongiuri di Giovanni Tria che ufficialmente l’ha sempre esclusa, l’idea viene messa nel conto nel governo alla vigilia delle raccomandazioni della Commissione Europea. Il braccio di ferro che sta per aprirsi tra il governo Conte e l’Europa si annuncia ancora più duro di quello dello scorso autunno sulla manovra 2019. ...

Anziani : un esoscheletro morbido Per evitare cadute : L’invecchiamento fisiologico comporta modificazioni del controllo muscolare e propriocettivo (percezione dei segmenti corporei nello spazio) che impattano su postura e stabilità durante la marcia. L’instabilità rappresenta per gli Anziani la prima causa di cadute, che aumentano il rischio di fratture e quindi disabilità, con alti costi sanitari e sociali. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale finanzia l’Università ...

Governo - Salvini detta le condizioni Per evitare la crisi : Il leghista avverte Conte e Di Maio: "Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema"

Governo - Conte : “No provocazioni mentre io e Tria dialoghiamo con Ue Per evitare procedura d’infrazione” : “Leale collaborazione vuol dire che se il ministro dell’Economia e il presidente del consiglio dialogano con l’Ue per evitare una procedura d’infrazione che ci farebbe molto male, le forze politiche non intervengono ad alterare quel dialogo riducendo quella trattativa a terreno di provocazione”. A rivendicarlo, attaccando M5s e Lega, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio del suo discorso a ...

Ultime governo : Conte annuncia parole importanti - Per Centinaio difficile evitare elezioni : Il giorno dopo la Festa della Repubblica rischia di essere un giorno importante per l'Italia, forse in negativo. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che dovrà parlare alla Nazione, con l'incombenza di dover pronunciare parole molto importanti per i cittadini. Inevitabile che, fino al momento delle sue dichiarazioni, aleggerà sul futuro del governo una serie di ipotesi che, naturalmente, complice il clima non proprio idilliaco tra ...

Governo sul filo del rasoio : il discorso di Giuseppe Conte Per evitare la crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.

Mancano medici - in Molise in arrivo i militari Per evitare la chiusura dei reparti : L'annuncio del commissario alla sanità regionale del Molise, Angelo Giustini: "La carenza di personale già mercoledì prossimo può portare alla chiusura dei reparti degli Ospedale di Isernia e Termoli. Il Ministero della Difesa ha individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanità militare, che possono essere selezionati e impiegati in quella civile"

Di Maio : «Fico vuole sfasciare tutto?»Le condizioni leghiste Per evitare la crisi : Le condizioni di Salvini per scongiurare la crisi:dicano subito sì a grandi opere, sicurezza e flat tax