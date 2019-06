Nier | Automata ha venduto oltre 4 milioni di copie

Nier : Automata ha venduto 4 milioni di copie dal suo lancio : Nonostante siano passati due anni dalla sua uscita, NieR: Automata continua a registrare vendite. E' Square Enix stessa ad annunciare che il gioco di Platinum Games ha venduto la bellezza di quattro milioni di copie.Come riporta PCGamesN questa notizia arriva dal giornalista del Wall Street Journal Takashi Mochizuki, che attraverso un tweet ha annunciato l'obiettivo raggiunto. Mochizuki ha anche detto che l'edizione Game of the Year del gioco di ...

Nier : AUTOMATA – GAME OF THE YORHA EDITION Recensione : NIER: AUTOMATA – GAME OF THE YORHA EDITION Recensione Inizialmente NIER: AUTOMATA – GAME OF THE YORHA EDITION appariva come un gioco d’azione in terza persona abbastanza semplice, ma ben presto ci siamo ricreduti perché si è trasformato, un ibrido basato sulla narrativa modificato completamente le regole e le aspettative del genere. Molto evidenti sono i riferimenti religiosi che si intrecciano nella trama, ma per fortuna, ...