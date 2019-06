Neymar | un infortunio gli farà saltare la Copa América

lanotiziasportiva

(Di giovedì 6 giugno 2019) Piove sul bagnato per. Dopo un annata falcidiata da infortuni e “colpi di testa” arriva la mazzata finale; ieri nell’amichevole contro il Qatar ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per una distorsione alla caviglia.Calcio estero, Sudamerica,/ E’ ufficiale quindi la notizia che lo vedrà fuori dai convocati. I tempi di recupero saranno troppo lunghi per poter essere presente alla manifestazione: il Brasile debutterà il 15 giugno contro la Bolivia.guarderà la partita da casa.Altrettanto certo sarà la presenza dell’attaccante davanti alla procura brasiliana, per cercare di scagionarsi dall’accusa di stupro piombatagli addosso pochi giorni fa. L’ennesimo episodio negativo di una stagione per lui nefasta.Prima di questosi era addirittura ventilata l’ipotesi di un’esclusione del giocatore dalla ...

