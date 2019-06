Muore a 7 anni per un’otite dopo una cura omeopatica | condannati i genitori

Condannati i genitori! Francesco Muore a 7 anni per una otite curata con l’omeopatia : Tre mesi di carcere, pena sospesa. Questa la condanna che il gup di Ancona Paola Moscaroli ha stabilito nei confronti dei genitori del piccolo Francesco Bonifazi, il bambino di Cagli morto a 7 anni per una otite curata con rimedi omeopatici, secondo i consigli di un medico. Il bambino era spirato al Salesi il 27 maggio 2017, dove era arrivato in gravi condizioni. L’accusa era quella di concorso in omicidio colposo aggravato. Gli avvocati degli ...

Cesena - travolto da un’auto mentre cammina con la fidanzata : Andrea Muore a 26 anni : Andrea Fiorellini, ragioniere di 26 anni di Piavola, è la vittima dell'incidente verificatosi ieri sulla provinciale 29 a Mercato Saraceno, in provincia di Cesena: è stato travolto da un'auto mentre camminava mano nella mano con la fidanzata, rimasta illesa. Sotto choc la comunità locale. Il sindaco Monica Rossi: "Sono sconvolta".

Incidente stradale - Muore Francesco Garofalo di 41 anni : Incidente stradale mortale stamattina intorno alle ore 8 nei pressi dello svincolo Sud per Siracusa. muore Francesco Garofalo, militare di 41 anni

Incatenato in bagno - Muore di stenti a 12 anni : arrestati il padre e la compagna : Un ragazzino di 12 anni, Eduardo Posso, è stato dichiarato morto lo scorso 24 maggio in Florida, Stati Uniti: sul suo corpo...

Incatenato in bagno - Muore di stenti a 12 anni : arrestati il padre e la compagna : Un ragazzino di 12 anni, Eduardo Posso, è stato dichiarato morto lo scorso 24 maggio in Florida, Stati Uniti: sul suo corpo...

Olanda - stuprata da piccola a 17 anni ottiene eutanasia. E Muore : Una ragazza olandese di 17 anni, Noa Pothoven, ha chiesto e ottenuto, dopo una lunga battaglia, l'eutanasia, legale nei Paesi Bassi, dopo anni di sofferenze psichiche seguite ad una violenza subita da bambina. La giovane e' morta domenica in casa con l'assistenza medica fornita da una clinica specializzata. La ragazza aveva dichiarato di non sopportare piu' di vivere a causa della sua depressione. A seguito della violenza subita, soffriva anche ...

Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail : mamma Azzurra Muore a 46 anni : Era in sella alla sua moto nuova di zecca, voleva trascorrere qualche ora di svago insieme al compagno che la seguiva a distanza con un'altra due ruote. Ma all'improvviso ha perso il contro del mezzo ed è finita per schiantarsi contro il guardrail: è morta così Azzurra Pulignani, mamma di 46 anni della provincia di Perugia. L'incidente in cui ha perso la vita si è verificato ieri, lunedì 3 giugno, intorno alle 15 sulla Pievaiola, in direzione ...

Roma - bimbo di 5 anni Muore schiacciato dal cancello di casa : Tragedia a Roma. Un bimbo di 5 anni è morto schiacciato dal cancello di casa. +++notizia in aggiornamento+++

Ragazzo di 16 anni Muore dopo aver giocato per sei ore a PUBG : Furkhan Qureshi, un Ragazzo di 16 anni, ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduto dopo una lunga sessione di gioco a Playerunkown's Battlegrounds (PUBG), il battle royale concorrente di Fortnite. È accaduto cinque giorni fa a Madhya Pradesh, India. Stando al referto medico, il giovane non ha retto lo shock dovuto alla sconfitta in una partita online con un suo amico: "Furkhan ha cominciato a giocare subito dopo pranzo e ha continuato per più di ...

Sgozzato dalla motosega con cui doveva tagliare le siepi! Fabio Sanniu Muore a 60 anni : Stava andando a tagliare le siepi nel giardino di casa quando, per cause che sono ancora in via di accertamento, la motosega che aveva provato ad accendere, forse dopo essergli scivolata da mano, gli ha procurato un taglio a una gamba. Nel tentativo di bloccarla, la lama impazzita ha però raggiunto il collo. Non c'è stato nulla da fare per Fabio Sanniu, 60 anni e noto imprenditore edile di Uta, in provincia di Cagliari, morto Sgozzato nel corso ...

UK - bimbo di quattro anni gioca con lo skateboard : Muore travolto da un furgone : Una terribile tragedia si è verificata ieri nel Regno Unito, precisamente vicino Redhill, nella contea del Surrey, dove un piccolo bimbo di quattro anni sarebbe deceduto in seguito all'impatto con un furgone. Secondo quanto riporta la stampa nazionale britannica, il bimbo stava giocando con lo skateboard sulla strada, non lontano da casa sua, quando all'improvviso è stato investito da un Mercedes Sprinter. Il conducente del mezzo, che per il ...

Fate un ospedale intitolato a mio fratello! Muore a 95 anni e lascia 3 milioni all’Asl : Lo scorso febbraio è scomparsa in Puglia Vita Carappa, una signora morta all’età di 95 anni. Una signora sola, senza eredi, che già aveva perso il fratello e le sorelle, e che ha deciso di lasciare la sua eredità alla Asl di Lecce affinché realizzi a Maglie, la città in cui viveva, un ospedale. A rendere note le volontà della anziana signora salentina è stato un consigliere comunale di Maglie, Antonio Giannuzzi, custode dei desideri della donna. ...

Tragico frontale in galleria contro un bus : Muore a 21 anni : All'alba ha sbandato sulla statale 237, in galleria all'altezza di Vobarno (Brescia), ed è finito nella corsia opposta...

Bimba di tre anni cade nella piscina vuota e Muore a Eboli : Tragedia ad Eboli questa sera dove una Bimba è caduta in una piscina vuota ed è deceduta. La Bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nella vasca rimasta...