Le api collegano i simboli ai numeri | il loro cervello è super matematico

(Di giovedì 6 giugno 2019) Gli scienziati hanno scoperto che le abilità matematiche della api sono di gran lungaiori a quanto pensassimo: oltre a comprendere lo zero e la basi della matematica, riescono anche ad associare iai. Vediamo insieme come lo hanno scoperto gli esperti e cosa ci dice su questi meravigliosi animali fondamentali per la nostra sopravvivenza.