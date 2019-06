Infermiere killer | ha ucciso centinaia di pazienti in cinque anni | iniettava farmaci per

Germania - ergastolo per l’Infermiere killer : ha ucciso 85 pazienti iniettando loro farmaci letali : Niels Hoegel, ex infermiere tedesco di 42 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso quasi 100 pazienti che erano affidati alle sue cure negli ospedali in cui lavorava: iniettava nei malati farmaci letali, causandone gravi scompensi e collassi cardiaci in modo che lui stesso potesse intervenire per rianimarli ed essere considerato un eroe.Continua a leggere