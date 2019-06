Gossip Uomini e donne | Gemma Galgani presenterà il format ' Giortì' su La 5

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019)è ufficialmente andato in vacanza ma i suoi protagonisti continuano comunque a far parlare di sé, anche in merito ad alcuni progetti che li riguarderanno nei prossimi mesi. A finire al centro dell'interesse mediatico è ancora una volta, la famosa dama del Trono Over che anche nell'ultima stagione ha catalizzato su di sé l'attenzione con le sue complicate relazioni sentimentali. Stando a quanto riportato da "Il Fatto Quotidiano",avrà un nuovo impegno a partire dalla prossima stagione televisiva, in quanto le verrà affidata la conduzione di un programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. E non sarà sola in questa sua nuova avventura: al suo fianco ci sarà un altro dei volti più amati dai telespettatori diovvero l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis, diventata negli ultimi anni una delle influencer più seguite in Italia....

zazoomnews : Gossip Uomini e Donne Alessio si sfoga sui social: “Sono stati mesi…” - #Gossip #Uomini #Donne #Alessio #sfoga - MastrotekPino : Gossip Uomini e Donne, Kikò Nalli racconta come si è innamorato di Tina Cipollari - zazoomblog : Gossip Uomini e Donne Klaudia: Affetto per Andrea Zelletta il trono perché no? - #Gossip #Uomini #Donne #Klaudia: -