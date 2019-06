Giulia e Manuel si separano | le ultime news sulla coppia di Uomini e Donne

Giulia Cavaglià e Manuel - parla Giulio Raselli : “Sono sicuro che…” : Giulio Raselli parla del futuro di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià dopo UeD Manuel Raselli ha finalmente rotto il silenzio con una lunga intervista. Dopo il post di ringraziamenti su Instagram, l’ex corteggiatore ha confidato le sue emozioni a Uomini e Donne Magazine, parlando anche della sua delusione. Per quanto riguarda la coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Giulio ha ammesso: “Sono abbastanza sicuro che anche ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "Accanto a Giulia immaginavo qualcuno di diverso - Manuel non è un uomo formato" : L'ex corteggiatore, dopo la non scelta della Cavaglià, si sfoga al settimanale dedicato al programma.

UeD - Giulio contro Manuel : “Vicino a Giulia immaginavo un uomo diverso” : UeD, dopo la non scelta Giulio Raselli si confessa. Delusione e piccolo affronto a Manuel e Giulia Giulio Raselli è rimasto molto male per esser stato la non scelta di Giulia Cavaglia. L’ex corteggiatore definito in più occasioni come uno degli ultimi partecipanti a Uomini e Donne che sono piaciuti di più di questa stagione, […] L'articolo UeD, Giulio contro Manuel: “Vicino a Giulia immaginavo un uomo diverso” proviene da ...

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià fa una richiesta a Manuel Galiano : Giulia Cavaglià chiede a Manuel Galiano di fare un cambiamento A pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha fatto una richiesta a Manuel Galiano. Non è trascorsa nemmeno una settimana dalla puntata in cui la tronista ha deciso di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi con l’ex tentatore, ma la storia dei due ragazzi sembra già a buon punto, tanto da spingere Giulia Cavaglià a chiedere un cambiamento al ...

Uomini e Donne news : prove di convivenza tra Giulia e Manuel : Uomini e Donne: Giulia Cavaglia e Manuel stanno già pensando alla convivenza? L’ex tronista si svela La storia d’amore tra Giulia Cavaglia e Manuel di Uomini e Donne sembra procedere a gonfie vele. Da quando sono usciti insieme dalla trasmissione i due non si sono più divisi e, sopratutto sui social, non hanno fatto altro […] L'articolo Uomini e Donne news: prove di convivenza tra Giulia e Manuel proviene da Gossip e Tv.

Manuel e Giulia - dopo UeD la promessa : la reazione di Antonio Moriconi e Klaudia : Manuel Galiano e Giulia Cavaglià dopo Uomini e Donne: le news sulla coppia Le ultime news su Manuel Galiano e Giulia Cavaglià? Che domande! Vengono direttamente da Instagram, dove lui ha dedicato un post davvero speciale alla sua nuova fidanzata. Come inizio non c’è male, diciamocelo, anche se i due ne hanno da fare di […] L'articolo Manuel e Giulia, dopo UeD la promessa: la reazione di Antonio Moriconi e Klaudia proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Deianira accusa Giulia e Manuel : 'Scelta organizzata - siete bugiardi' : A pochi giorni di distanza dalla scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, un personaggio molto popolare sui social network ha deciso di esporsi per mettere tutto in discussione. L'influencer Deianira Marzano ha usato Instagram per riportare un gossip che starebbe circolando in rete da qualche tempo: la tronista e Manuel Galiano avrebbero preso in giro tutti fingendo di non conoscersi. Deianira contro Giulia e Manuel: 'Business' È un vero e ...

Uomini e Donne - Giulia sceglie Manuel : la reazione di Giulio dietro le quinte : Mancava solo Giulia Cavaglia. Dopo le scelte di Angela e Andrea Zelletta, è arrivata anche quella dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. L’abbiamo vista in diretta venerdì 31 maggio: la tronista ha deciso di intraprendere una relazione con Manuel Galiano, preferendolo all’altro suo corteggiatore, Giulio Raselli. A quest’ultimo la torinese ha spiegato che si è resa conto di provare nei suoi confronti solo una forte attrazione. Quando Giulio ...

Uomini e Donne news : le prime parole di Giulia e Manuel dopo la scelta : Uomini e Donne, le prime parole di Giulia Cavaglia e Manuel dopo la scelta: parole importanti dietro le quinte A Uomini e Donne oggi è andata in onda la scelta di Giulia Cavaglia. La tronista torinese, dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta, ha chiuso la stagione del Trono Classico in bellezza. La sua preferenza è […] L'articolo Uomini e Donne news: le prime parole di Giulia e Manuel dopo la scelta proviene da Gossip e Tv.

Giulio Raselli dopo Uomini e Donne - parole inaspettate su Giulia e Manuel : Uomini e Donne, Giulio Raselli non è la scelta di Giulia Cavaglià: nessun lieto fine per il corteggiatore Giulio Raselli dopo Uomini e Donne ha confidato alla redazione le sue prime impressioni dopo la scelta di Giulia Cavaglià, che è ricaduta su Manuel Galiano. Giulio aveva gran parte del pubblico dalla sua parte, ha avuto […] L'articolo Giulio Raselli dopo Uomini e Donne, parole inaspettate su Giulia e Manuel proviene da Gossip e Tv.

UeD - trono classico : Giulia sceglie Manuel : Oggi 31 maggio è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Poche ore fa, infatti, è stata trasmessa in diretta la terza ed ultima puntata speciale dedicata alle scelte dei tronisti di quest'ultima edizione. Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta è stata la volta di Giulia Cavaglià che ha concluso il suo trono scegliendo come compagno della sua vita il giovane Manuel Galiano. La villa La puntata ...

U&D - resoconto puntata del 31 maggio : Giulia sceglie Manuel : Si è chiusa ufficialmente la stagione 2018-19 di Uomini e donne. L'ultimo capitolo è stato scritto oggi 31 maggio da Giulia Cavaglià, che ha fatto la sua scelta in diretta negli studi Elios di Roma. Proprio come accaduto nei giorni scorsi per Angela Nasti e Andrea Zelletta, anche lei è entrata in studio visibilmente commossa, in attesa di fare il nome del suo corteggiatore preferito. Alla fine del suo percorso sono arrivati Manuel Galiano e ...

La scelta di Giulia Cavaglià è Manuel Galiano/ 'Credo in noi' - Uomini e donne - : Chi è la scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e donne? Per lei sono rimasti in studio Manuel Galiano e Giulio Raselli: le anticipazioni

La scelta di Giulia Cavaglia è Manuel Galian - : Luana Rosato Manuel Galiano è la scelta di Giulia Cavaglia: si conclude con il terzo sì la stagione di Uomini e Donne. Il programma torna a settembre La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Giulia Cavaglia, che ha deciso di iniziare a frequentare Manuel Galiano lontano dalle telecamere ed iniziare con lui una storia d’amore. La tronista, che ha prima rivestito i panni di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, ha ...