FuoriSerie

(Di giovedì 6 giugno 2019) Matteo Sacchi Alla fine l'attesissimo Good Omens è diventato disponibile su Amazon Prime Video. Se avete questo servizio di streaming e non ci siete ancora cascati dentro affrettatevi. Difficile intercettare nel panorama delle serie qualcosa di più visionario e caleidoscopico. La sceneggiatura è scritta da quel geniaccio di Neil Gaiman e basata sull'omonimo romanzo (in Italia intitolato Buona apocalisse a tutti!) scritto a quattro mani proprio da Gaiman con Terry Pratchett, vero mostro sacro della fantascienza, nel 1990. La serie segue le apocalittiche tracce del romanzo ma, se possibile, ne estremizza il versante ironico e dissacrante. Gli spettatori seguendo le avventure e disavventure del demone Crowley (David Tennant) e dell'angelo Aziraphale (Micheal Sheen) verranno travolti da una fantasmagoria di immagini. Straripanti di dettagli, quasi barocchi nella messa in scena, i sei ...

