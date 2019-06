Forse anche la carne bianca aumenta i livelli di colesterolo

Se anche tu dai senza mai ricevere - Forse sei troppo generosa e sacrifichi te stessa : Cosa significa essere generosi? Stando al dizionario, la generosità indica altruismo, prontezza al perdono, nobiltà d’animo. Ma quand’è che, invece, si trasforma in vero e proprio sacrificio? Le persone che danno molto, anche senza ricevere nulla in cambio, sono sicuramente generose. Una qualità importantissima, che caratterizza alcuni individui fin dalla nascita, e che in altri, cresce man mano nel tempo, alimentata dalla maturità e ...

Greta Thunberg Forse non prevedeva il successo dei suoi venerdì. È stato così anche per la Social street : In questi mesi ho seguito con interesse le modalità organizzative dei Fridays for Future, la mobilitazione mondiale promossa dall’attivista Greta Thunberg sul cambiamento climatico. E’ stato impressionate vedere come un’idea, se comunicata nel modo giusto, con sincerità, chiarezza e convinzione, possa coinvolgere così tante persone. Probabilmente Greta non si aspettava tutto questo quando ha iniziato. E’ stato così anche per le Social street. ...

Champions League - Pochettino sincero : “lascio il Tottenham se vinco? Forse anche se perdo…” : Mauricio Pochettino e un futuro lontano dal Tottenham: indipendentemente dall’esito della finale di Champions, l’allenatore argentino potrebbe dire addio agli Spurs “Se vinco lascio? Forse lascio anche se perdo“, con queste parole Mauricio Pochettino ha parlato del suo futuro dopo la clamorosa rimonta che ha visto il suo Tottenham eliminare l’Ajax e raggiungere un’incredibile finale di Champions League. ...

Anche ES Gestore File sparisce dal Play Store - Forse a causa dello scandalo DO Global : In seguito allo scandalo che ha visto DO Global bandita dal Play Store per frode sui banner, Anche ES GeStore File sparisce dallo Store di Google. L'articolo Anche ES GeStore File sparisce dal Play Store, forse a causa dello scandalo DO Global proviene da TuttoAndroid.

Acea : Donnarumma - 'si punta ad ebitda +5-6% in 2019 ma Forse anche superiore' : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - "Acea punta ad un ebitda in crescita del 5-6%" rispetto a quello registrato nel 2018 e che è stato pari a 933 milioni di euro. "L'obiettivo è in linea con il piano industriale. E' una stima prudente. Al verificarsi di alcune condizioni, tra cui alcune acquisizioni, si pot