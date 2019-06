Formula 1 | prime indiscrezioni sul regolamento del 2021 | sparisce il giovedì e cambiano

Formula 1 – Prime libere terminate in anticipo per una bandiera rossa : Bottas davanti alle Ferrari a Barcellona [TEMPI] : Bottas si piazza davanti alle Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: i tempi dalla mattinata in pista a Barcellona Terminano nel segno di Bottas le Prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono tornati finalmente in pista dopo il Gp d’Azerbaijan, per prepararsi al meglio al quinti appuntamento stagionale. Sul circuito di Montmelò, nonostante i risultati eccellenti della Ferrari ai test di ...

Formula 1 – Verstappen manda a quel paese Bottas durante le prime libere del Gp di Barcellona [VIDEO] : Valtteri Bottas fa arrabbiare Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: l’olandese della Red Bull manda a quel paese il pilota Mercedes Sono iniziate le prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono finalmente in pista per preparare al meglio la loro gara di domenica, sul circuito del Montmelò. Non sono mancati i colpi di scena sin dalle prime battute: Max Verstappen ha infatti mandato ...

Formula 1 – Bottas fiero - Hamilton mostra un sorriso ‘falso’ - Vettel fiducioso : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Azerbaijan : Le parole a caldo dei protagonisti del Gp d’Azerbaijan: i primi commenti di Bottas, Hamilton e Vettel dopo la gara di Baku Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata nella storia con la sua quarta doppietta consecutiva in questa stagione 2019 di Formula 1 iniziata col botto. La Ferrari, ancora una volta, non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alle Frecce Argento, che celebrano a Baku la vittoria di Valtteri Bottas, ...

Formula 1 - GP Baku : prime libere cancellate - seconde a Leclerc. Poi Vettel e Hamilton : Di seguito tempi e cronaca delle libere L'auto di George richiederà un cambio di telaio a causa del danno causato dal coperchio di scarico sciolto. Pertanto, a causa dei regolamenti, non sarà in ...

Formula 1 - GP Baku. Vettel : 'Vincere il Mondiale? Speriamo di rimediare alle prime gare' : "E' vero che Baku è una pista diversa dalle altre, però se migliori la macchina questo in genere ti aiuta ovunque. E questa è la nostra idea. C'eravamo posti come obiettivo di portare pezzi nuovi e lo ...