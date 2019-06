Dal Palcoscenico di Ballando a quello della London Symphony Orchestra | il salto della

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Michele Vanossi Milly Carlucci si sposta in Gran Bretagna per condurre il primo docu-talent sui direttori d’Si è conclusa da pochi giorni la quattordicesima edizione del dance-show di Raiunocon Le Stelle condotto da Milly Carlucci che ha visto salire sul podio come coppia vincitrice quella composta da Lasse Matberg (il vichingo norvegese) e Sara di Vaira. “Vittoria che ha spiazzato ogni pronostico, macon le Stelle è anche questo”, ha affermato la conduttrice ai nostri microfoni durante i festeggiamenti conclusivipuntata. Proprio wonder-woman Carlucci ci ha svelato che per lei le vacanze sono ancora un po' lontane perché da stasera (giovedì 6 giugno), per 4 settimane alle 21,15 su Rai 5 andrà in onda “Il sogno del Podio”. Il primo docu-talent showstoriatelevisione sui direttori d’. “Mi è piaciuta molto l’idea di ...

Alfonso0070 : RT @CVCrotone: Buongiorno da Crotone! Oggi una fantastica alba sul palcoscenico che ospiterà il Campionato Italiano Vela d'altura dal 16 al… - tiziana_oggiano : RT @mgraziamas: «L'esperienza dello scambio diretto col pubblico è la cosa che in assoluto mi ha fatto crescere di più, nella mia vita. Dal… - Linothebest1 : RT @mgraziamas: «L'esperienza dello scambio diretto col pubblico è la cosa che in assoluto mi ha fatto crescere di più, nella mia vita. Dal… -