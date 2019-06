Costumi da bagno | i boxer grafici sono il passe-partout per l' estate 2019

gqitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sebbene sino a qualche decennio idamaschile fossero considerati alla pari di un'attrezzatura sportiva, che garantisse semplicemente la massima funzionalità al mare per praticare il nuoto o altre attività in spiaggia e in acqua, ormai anche questo capo d'abbigliamento è stato da tempo reinterpretato dai designer: iin particolare, meno succinti degli slip e più versatili dei bermuda al ginocchio,diventati in tutto e per tutto ilda sfoggiare al mare a seconda delle tendenze di stagione e del proprio gusto personale, con la possibilità di scegliere tra un'infinità di stili, tessuti e tagli completamente diversi l'uno dall'altro. Con il monocolore non si fa mai un passo falso, certo, ma perché non divertirsi sperimentando vestendodache siano un mix di tonalità e ...

trono_di_sconti : ??SUPER SCONTO?? ??Okany Uomo #Costumi da Bagno Leisure Travel #Short Pantaloncini da Surfe?? #Amazon #sea #summer… - zetavivi : Costumi da bagno: stili e tendenze moda - affaridanerd : Oggi su EMP c'è il 15% di sconto sui costumi da bagno! ???? -