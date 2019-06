Ciclista perde la testa | aggredisce due pedoni Ma scatta la vendetta

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Angelo Scarano Unlitiga con due. Poi le spinte. Uno dei due reagisce e la bici finisce in aria Il video sta facendo letteralmente il giro d'Italia. La rissa tra une dueè diventata virale. A Carpineti, provincia di Reggio Emilia, undopo una lite per la precedenza scende come una furia dalla sua bici. Di fatto ilcome una furia si avventa su un primo pedone. I due discutono poi ilspinge il pedone con fare aggressivo. Ma non finisce qui. Come mostrano le immagini, in strada si avvicina un'altra persona che prova a calmare il: niente da fare. Anche in questo caso ilspinge il pedone. Ma mentre è impegnato in un nuovo diverbio, la sua bicicletta finisce letteralmente in aria. Il primo pedone che era stato aggredito infatti mette in atto la sua. Fa qualche passo in avanti, raccoglie gli ...

