Brasile | piove sul bagnato per Neymar Jr | infortunio in amichevole e niente Coppa America

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nel corso dell’contro il Qatar, l’attaccante brasiliano ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che lo esclude dallaCome se non bastassero già le questioni giudiziarie, un’altro brutta notizia ha colpitoJr nella notte italiana. Il giocatore brasiliano infatti si è infortunato alla caviglia destra nel corso dell’contro il Qatar, problema che lo obbligherà a saltare la. Lapresse Gli esami a cui è stato sottoposto il numero 10 verdeoro hanno evidenziato un forte trauma distorsivo, che ha obbligato il ct Tite a depennarlo dalla lista dei convocati. Questa la nota della Cbf: “vista la gravità della lesione,non sarà in condizione di recuperare in tempo utile per la. Da questo pomeriggio, lo staff tecnico procederà a individuare il suo sostituto“. E’ ...

