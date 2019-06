Barcellona-PSG | è corsa a due per De Ligt | il club parigino pronto a soffiare l’olandese

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ilblaugrana e quellofanno sul serio per il difensore olandese, per il quale l’Ajax chiede non meno di 75 milioni E’a due per il giovane talento dell’Ajax, Mathijis De. Stando a quanto riporta ‘Rmc Sport’, in pole position per il difensore olandese ci sonoe Paris Saint Germin. AFP/LaPresse I blaugrana sono da tempo sulle tracce di De, ma il Psg sembra disposto a rilanciare con una proposta economica superiore a quella dei catalani. Nei giorni scorsi è infatti stato lo stesso proprietario del, Nasser Al-Khelaifi, a definire l’acquisto del giocatore una priorità. Ilsi è detto disposto a spendere un massimo di 70 milioni per portare in Spagna il difensore, a fronte di una richiesta di 75 milioni. La partita rimane aperta, sullo sfondo restano pronti ad approfittare di un passo ...

elcavic26 : @Sporf @neymarjr @ChampionsLeague @staderennais @UEFA @PSG_English @PSG_inside @CBF_Futebol Ben ti sta per aver las… - Fraboys69 : #RealMadrid, #AtleticoMadrid, #Barcellona, #Juventus, #Napoli, #Roma,#PSG, #ManchesterUnited. Così in loop da almen… - Torrenapoli1 : @ciblan10 In Italia c'è solo la Juve, all'estero ci sarebbero tante pretendenti, in Spagna Barcellona, ma anche Psg… -