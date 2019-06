Una nuova specie di dinosauro è stata scoperta in Australia

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ricostruzione artistica del Fostoria dhimbangunmal (foto: ©James Kuether) Andare in cerca di gemme di opale nelle profondità della terra e imbattersi in unadi. Una storia avventurosa, che è realmente accaduta, 35 anni fa, ad un minatore di opali, Robert Foster. Il minatore per caso scoprì un ammasso di fossili ricoperti dall’opale in una miniera vicino a Lightning Ridge, nel Nuovo Galles del Sud, in. Ma soltanto recentemente, a partire dal 2015 gli scienziati hanno iniziato a studiare questi resti. E oggi un gruppo di ricerca coordinato dall’Università del New England, a Armidale, in, è arrivato alla conclusione che si tratta di ossa di unadierbivoro. Gli autori hanno chiamato l’animale Fostoria dhimbangunmal in onore di Robert Foster, lo scopritore di questa miniera di dinosauri. I risultati sono ...

