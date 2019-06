Traffico Roma del 05-06-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) VIABILITÀMERCOLEDI’ 05 GIUGNOORE 19:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI. RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. A CASAL BOCCONE UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIA GIUSEPPE DE SANTIS ALL’ALTEZZA DI VIA ELSA DE GIORNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE PIAZZA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME. ALL’EUR SEMPRE PER INCIDENTE ILRALLENTA IN VIALE AMERICA IN PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO SUL GRA, IN ...

_Carabinieri_ : Operazione antimafia dei #Carabinieri #ROS, coordinati dalla DDA di Roma. Disarticolato clan “Fragalà”: nell’area m… - giornalettismo : A #Roma accade anche che il traffico si blocchi perché un toro e una mucca si accoppiano in strada. Accade a… - ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… -