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Traffico Roma del 05-06-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 05-06-2019 ore 20 | 00 VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 19:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 05-06-2019 ore 20:00 (Di mercoledì 5 giugno 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 19:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI. RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. A CASAL BOCCONE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA GIUSEPPE DE SANTIS ALL’ALTEZZA DI VIA ELSA DE GIORNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE PIAZZA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME. ALL’EUR SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE AMERICA IN PROSSIMITA’ DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO SUL GRA, IN ...
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