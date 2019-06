Torino | in fiamme lo storico albergo che ospitò D' Annunzio

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Lehanno avvolto l'ultimo piano e il tetto dell'AnticoCamussot di Balme, nel torinese, famoso per aver ospitato la storia d'amore tra Gabriele D'ed Eleonora Duse negli anni 30. L'incendio, scoppiato per cause ancora da accertare, è stato domato dai vigili del fuoco dopo diverse ore. L'hotel, simbolo delle Valli di Lanzo, era vuoto in attesa di riaprire per la nuova stagione. (Lapresse) Redazione 

