Shaggy | “A 50 anni non posso più parlare di fi** Si cambia | e se non cambi sei stagnante”

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “A 50nonpiùdi figa, macchine e soldi”.è diventato grande. Anzi, maturo. Mr. Lova Lova ripassa dall’Italia per fare da superospite nella finale di The Voice (lo era anche a Sanremo, ma fa niente) e messe le quattro frecce presso gli uffici Universal di Milano ha sto quattro amabili chiacchiere con i colleghi di RollingStone. Non è bastato l’album cointestato con Sting (si, ecco, erano in due a Sanremo, ma è uguale) di un annetto fa, Orville Richard Burrell è rientrato immediatamente in studio per il nuovo lavoro: Wah Gwann?!. Battere il ferro finchè è caldo. Vecchio adagio, ma sempre valido. “È il mio disco più consapevole. Sto invecchiando, ho fatto un sacco di roba, sento che è il momento di insegnare e condividere la mia esperienza. Nondi macchine, figa e soldi, capisci? Si, e se nonsei stagnante – ha affermato ...

