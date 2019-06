Mielofibrosi | tassi di risposta del 30% con fedratinib

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Celgene Corporation ha annunciato la presentazione di un’analisi aggiornata dei dati dello studio di fase 2 JAKARTA2 che mostranodiclinicamente significativi con febratinib, farmaco sperimentale (non autorizzato in Italia), in pazienti conprecedentemente trattati con ruxolitinib (farmaco autorizzato in Italia). Questa analisi aggiornata di febratinib ha utilizzato i principi di ‘intent-to-treat’ (ITT) e una definizione più stretta dei pazienti recidivati, refrattari o intolleranti a ruxolitinib. I risultati sono stati divulgati in una presentazione poster al Congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a Chicago. Nella popolazione ITT (n = 97), la percentuale di pazienti che ha mostrato una riduzione del 35% o superiore del volume della milza alla fine del ciclo 6 era pari al 31% (IC 95%: 22-41). Di questi 97 pazienti, 79 (81%) ...