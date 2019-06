Lotti | Ferri e le toghe e LotitoCsm | quei summit notturni in hotel

Lotti - Ferri e le toghe (e Lotito)Csm - quei summit notturni in hotel : La riunione per chiudere la partita del procuratore di Roma si svolge a tarda sera in un albergo romano: ci sono il magistrato Luca Palamara, i due parlamentari del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri e cinque consiglieri del Csm Segui su affaritaliani.it