Laura Castelli (M5s) si difende: “Non ho diffuso io la lettera di Tria all’Ue”

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La viceministra dell'Economia,, intervistata da Fanpage.it assicura di non essere stata lei a far trapelare lache il ministro Giovannistava per inviare alla Commissione europea in risposta alla richiesta di chiarimenti sulla possibile procedura d'infrazione sul debito italiano.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...