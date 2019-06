H-Farm lancia Maize Plus | piattaforma e-learning dedicata all' innovazione

Diamond League Doha 2019 - Semenya vince e rilancia : 'Cura Farm acologica? Col cavolo!' : A due giorni dalla storica - e sofferta - sentenza dei tre giudici del TAS di Losanna, la 28enne sudafricana torna in pista con puntati addosso gli occhi del mondo. Sai che novità per lei, sin da ...

Aifa lancia l'allarme - alcuni Farmaci portano all'invalidità : ritirati dal mercato : L'Aifa ha lanciato l'allarme per alcuni farmaci di uso comune che potrebbero portare ad effetti collaterali molto seri. I medicinali in questione sono quelli contenenti fluorochinoloni che potrebbero portare a "reazione avverse invalidanti, sia di lunga durata che permanenti, principalmente a carico del sistema nervoso e muscoloscheletrico". Aifa chiede il ritiro dall'uso comune di diversi farmaci Assumendo questi medicinali, nei casi più gravi, ...