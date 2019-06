L' incidente alle nozze! Autogru fa manovra e squarcia le auto degli sposi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Non è probabilmente iniziato nel migliore del modi “il giorno più bello” di Marco e Letizia, una coppia che lunedì ha detto “sì” in Municipio a Gavorrano, un comune nella provincia di Grosseto, davanti a parenti e amici. In Municipio i dueni non sono arrivati, come solitamente accade o come comunque avrebbero voluto, a bordo delle loroaddobbate con fiori e coccarde bianche, ma a piedi. Perché? Alcune dellesono andate distrutte la stessa mattina del matrimonio. A raccontare quanto accaduto lunedì a Gavorrano è il quotidiano locale “La Nazione”. Leche avrebbero formato il corteo nuziale erano ormai pronte per partire e raggiungere il Comune, quando a una certo puntoe invitati hanno sentito un rumore che arrivava dalla strada.Una scena apocalittica si è presentata ai loro occhi: un’presente sul posto per dei lavori nel fareaveva colpito sulla fiancata tre dell’“aprendole” come scatole di sardine. Una delleaddirittura è stata spostata di una quindicina di metri. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale. Fortunatamente sullenon c'era ancora nessuno, per cui non si registrano feriti. Ma glisono stati costretti a raggiungere a piedi il Municipio per sposarsi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...