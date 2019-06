GP Lugano 2019 | il percorso ai raggi X Presenti Vincenzo Nibali e Fabio Aru!

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Si svolgerà domenica 9 giugno il Gran Premio di, appuntamento da non perdere per tifosi ed appassionati di ciclismo che vedrà in gara diverse stelle del panorama internazionale. La corsa, classifica nel calendario internazionale come evento di categoria 1.1, segnerà il ritorno in gara diAru (UAE Emirates), reduce dall’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra eseguita ad inizio aprile. Il corridore sardo ha completato ildi riabilitazione ed è pronto a tornare in bicicletta in una competizione ufficiale. Tra gli uomini più attesi spiccano anche(Bahrain Merida), dopo il secondo posto al Giro d’Italia, ed Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), vincitore di tappa a San Martino di Castrozza. Ilmisurerà 179.2 km con un dislivello complessivo intorno ai 4000 metri e metterà sicuramente alla prova il gruppo dei ...

