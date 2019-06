Gli SMS verso il tramonto? Non nell’ambito business | ecco perché

SMS - Sotto mentite spoGlie/ Su Rete 4 il film di e con Vincenzo Salemme - 1 giugno - : SMS - Sotto mentite spoglie sarà trasmesso in onda oggi, sabato 1° giugno, su Rete 4. Il film è di e con Vincenzo Salemme, nel cast Enrico Brignano

«Amore mio - ti spupazzerei su tutto il mio corpo» : Gli SMS hot della maestra 40enne all'alunno : I messaggi tra il bambino e la maestra, ora indagata dalla procura di Vicenza per molestie, sono in mano agli investigatori che stanno facendo luce sul caso che coinvolge la donna, insegnante 40enne...

Mi sono innamorata di te - sapessi quanto ti spupazzere! Gli SMS della maestra 40enne all’alunno : La donna, insegnante di sostegno di 40 anni, nega tutto: "Un rapporto corretto, solo un po' affettuoso". I messaggi trovati dai genitori sul cellulare del figlio, che poi avrebbe confermato: "Mi ha baciato sulla bocca". Quarant’anni lei, dieci lui. Rispettivamente maestra di sostegno e alunno in un istituto nel vicentino. Si sarebbero scambiati diversi messaggi e soprattutto qualche bacio sulle labbra. Ed ora la procura di Vicenza, coordinata ...

Vicenza - maestra indagata per molestie. Gli scriveva sms : "Mi sono innamorata di te - sapessi quanto ti spupazzerei" : L'inchiesta della procura sull'insegnante di sostegno dell'alunno di quinta elementare. La donna nega tutto. Il bambino di 10 anni racconta: "Mi ha baciato sulle labbra"

Pamela Prati - l’ex manager Eliana Michelazzo : “Ho sul cellulare Gli SMS e i messaggi vocali di Mark Caltagione” : “Quelle di Pamela Prati sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso ad organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali del presunto Mark Caltagirone che mi dava incarichi sui dettagli dell’organizzazione”. A dirlo all’Adnkronos è Eliana Michelazzo, una delle due ormai ex agenti di Pamela Prati finita nella bufera del finto matrimonio ...

Poco digeribili le doppie rimodulazioni Wind in un unico SMS : tutti Gli aumenti dal 16 giugno : La giornata di oggi 23 maggio si apre con una brutta sopresa per non pochi italiani: le rimodulazioni Wind di fine primavera/inizio estate cominciano ad essere notificate via SMS ai diretti interessati e parliamo in pratica della totalità dei clienti ricaricabili legati all'operatore. Come riportato già sulle pagine di OM solo una decina di giorni fa, gli aumenti erano pronti su ben due fronti e di fatto non possiamo che commentare in queste ...

Salvini : ‘Se solo il Papa leggesse Gli SMS che mi invia il clero sui migranti’ : Parte da una citazione di Alcide De Gasperi, il vicepremier leghista Matteo Salvini, secondo la quale “un buon politico deve fare, non parlare”. E non risparmia un attacco diretto a “sua Santità, che continua a manifestare il suo desiderio di ridurre i morti in mare”....Continua a leggere

Gli SMS sono sempre più considerati uno strumento superato : Dalla Germania arriva la conferma che gli SMS rappresentano uno strumento sempre meno usato dagli utenti mobile. Ecco tutti i dettagli L'articolo Gli SMS sono sempre più considerati uno strumento superato proviene da TuttoAndroid.

Le chiamate e Gli SMS verso altri Paesi dell’UE costano di meno a partire da oggi : oggi il roaming nell'UE raggiunge un altro traguardo: la riduzione ed uniformazione dei massimali delle tariffe per chiamate ed SMS verso altri Paesi dell'UE. L'articolo Le chiamate e gli SMS verso altri Paesi dell’UE costano di meno a partire da oggi proviene da TuttoAndroid.

Domenica In - Teo Teocoli riceve un sms in diretta dalla moGlie : grave imbarazzo - la Venier manda la pubblicità : Ospite a Domenica In nella puntata del 5 maggio in onda su Rai 1 era il conduttore Teo Teocoli, amico di lunga data della conduttrice Mara Venier. E zia Mara, a Teocoli, ha fatto una sorpresa in diretta: un messaggio da parte della moglie. Un messaggio dolce, quello che Elena scrive per il suo Teo,

In Italia Gli SMS sono sempre più diffusi nel settore business : L'avvento delle app di messaggistica sembrava aver mandato in pensione gli SMS ma una nuova ricerca ci dice che invece questo strumento ha ancora tanto da dire L'articolo In Italia gli SMS sono sempre più diffusi nel settore business proviene da TuttoAndroid.

Madre continua a inviare sms al fiGlio scomparso - dopo anni da quel numero riceve un messaggio : Carole ha perso suo figlio Taylor durante un incidente, il ragazzo stava studiando per diventare poliziotto e un giorno, mentre gestiva il traffico nella Colorado Highway 66, è stato travolto da un veicolo in fuga. Nell’incidente è stato coinvolto anche un suo collega, il quale è riuscito a salvarsi e ad evitare una morte certa. dopo il funerale del figlio, Carole, ha cercato di trovare un modo per alleviare il suo enorme dolore e ha ...

Gli sviluppatori ora possono verificare Gli utenti di app mobili tramite WhatsApp anziché SMS : Facebook ha rilasciato oggi un nuovo SDK che consente agli sviluppatori di creare app in cui gli utenti possono scegliere di ricevere i loro codici di verifica tramite l'app WhatsApp installata sul proprio smartphone anziché tramite SMS. Una volta integrato in un'app per iOS o Android, l'SDK di WhatsApp consente agli sviluppatori di offrire agli utenti la possibilità di ricevere il ??loro codice di verifica su WhatsApp anziché via ...

QuaGliarella esclusivo : 'Un sms il mio gol più bello' : ROMA - Quagliamo subito. ' A 36 anni il sogno della mia vita calcistica è oggi. Realizzato. Un derby vinto, la classifica cannonieri, la Nazionale, Mancini che mi coccola, io che mi commuovo dopo un ...