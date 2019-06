Fratelli rom d' Italia | la lezione di De André e non solo per Salvini e Di Maio

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Quello che so sui rom, il popolo romanì, l’ho imparato per lo più dalla musica, dalla cultura e non dalla strada, né dai pregiudizi della gente, istillata da politici che da sempre mettono persino la discriminazione nel paniere degli strumenti utili a raccattare voti.Così, anche il 2 giugno, data in cui si festeggia la Repubblicana, è diventato tappeto di scontro istituzionale. Grave perché avvenuto su un terreno e in una data che dovrebbe essere laicamente sacra.Grave perché denota che il ministro degli Interni, il vicepremier Matteo, così come il suo alleato a 5 Stelle, Luigi Di, una volta tanto quasi d’accordo, non conoscono evidentemente nemmeno i fondamenti della Costituzione della Repubblicana, come per esempio l’articolo 3 che recita:“Tutti i cittadini hanno pari ...

FratellidItaIia : Montaruli: M5s sta diventando partito dei rom, Salvini pensi ai rimpatri - Repi312 : Cari fratelli rom, perdonateci... se non vi abbiamo fatto rubare di piu'. Purtroppo non è rimasto molto dall'ultimo… - marcellomorron1 : Bergoglio : 'per rispetto ai nostri fratelli rom ho deciso di cancellare il 7° comandamento' -