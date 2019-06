F1 | Ferrari in confusione | occorre mettere ordine e ritrovare una strada tecnica da

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La F1 è pronta per riaccendere i motori in vista del GP del Canada, un circuito dati alla mano molto favorevole alle caratteristiche della, che però mai avrebbe pensato di arrivare a questo appuntamento in una situazione così drammatica. L’avvio di stagione 2019 è stato a dir poco umiliante per tutto il team e la situazione non sembra destinata a migliorare, e nonostante si possa ipotizzare un rendimento migliore della SF-90 a Montreal è probabile che la differenza con Mercedes possa restare evidente anche nel prossimo GP, non essendo previsti grossi miglioramenti sulle vetture della Rossa; stando alle parole del suo Team Principal non ci sarà nessuna “risposta magica” che possa cancellare il divario prestazionale con Mercedes, ma è chiaro che la conformazione del tracciato completamente all’opposto rispetto a quella di Monaco dovrebbe aiutare le prestazioni del ...

