huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Secondo i primi exit poll in, alla chiusura dei seggi delleparlamentari, isono in testa con il 25,3%. I liberali del premier uscente Lars Loekke Rasmussen sono al 20,9%.I populisti del Partito del Popolo danese al 9,8%. Se i poll fossero confermati, si tratterebbe di undi non poco conto: nel 2015, infatti, avevano ottenuto il 21,1% dei consensi. Il partito ambientalista Alleanza rosso-verde è all′8,8%.Nelle recentieuropee, le proiezioni davano un piccoloai socialisti, ma alla fine erano risultati prima forza politicai liberali. Un primo risultato ufficiale di questo voto legislativo è atteso per la notte.

HuffPostItalia : Elezioni in Danimarca: socialdemocratici in vantaggio, crollo della destra - AntonioForni3 : RT @HuffPostItalia: Elezioni in Danimarca: socialdemocratici in vantaggio, crollo della destra - sangermax : RT @HuffPostItalia: Elezioni in Danimarca: socialdemocratici in vantaggio, crollo della destra -