Cadavere carbonizzato a Trigoria C' è un serial killer? 

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Si indaga per omicidio contro ignoti dopo il ritrovamento di uncompletamente, nella notte tra il 3 e il 4 giugno, in via di, poco dopo i campi sportivi, alla periferia sud della Capitale. Il corpo è stato ritrovato accanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme. Non è ancora stato stabilito il sesso della vittima, compito che spetterà all'autopsia in programma oggi, che dovrà inoltre stabilire se la vittima fosse ancora viva quando era stata bruciata. "Il, minuto ed esile,era completamente sfigurato e annerito. Braccia tronche, mancavano una gamba e un piede; dal moncone, vicino al ginocchio, pendeva una scarpa con un gancetto, tipo fibbia, che sembra ricondurre a una calzatura femminile", scrive Il Mattino, secondo il quale "si indaga nel mondo dei trans , anche se nulla è dato per scontato e altre piste non ...

