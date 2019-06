AIDS | gli esperti | “I sieropositivi in terapia antiretrovirale non trasmettono l’Hiv”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Le nuove terapie per contrastare l’stanno mutando drasticamente le caratteristiche del contagio. Chi fa un uso corretto e regolare delle cure antiretrovirali necessarie, infatti, ha un rischio di trasmettere l’infezione da Hiv pari a zero. Ciò non implica che si possa abbassare la guardia, anche perché queste terapie non proteggono da altre malattie sessualmente trasmissibili; tuttavia diventa possibile superare lo stigma e affrontare con paradigmi nuovi il tema della prevenzione dell’infezione e dello stop dell’epidemia. Milano si appresta ad accogliere fino al 7 giugno all’Università Statale oltre 1200 partecipanti dall’Italia e dall’estero, tra specialisti e clinici, ricercatori di base, infermieri, operatori nel sociale, volontari delle associazioni, pazienti, tutto il mondo della ‘community’ e stampa, per l’11ma ...

