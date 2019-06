Venticinque anni fa moriva a Roma Massimo Troisi

ilfogliettone

(Di martedì 4 giugno 2019) Con la morteci giocava spesso, sapeva che per lui, malato di cuore, era ineluttabile; prima o poi sarebbe arrivata. Ma da immenso capocomico qual era, trovava il modo di scherzarci su, forse per esorcizzarla, per non pensarci, per renderla un normale capitolo del suo straordinario cammino di uomo e artista. Ucciso dal maniaco Funiculì Funiculà in "No grazie, il caffé mi rende nervoso", ricordato dagli amici in "Morto, viva" o morto nella profetica scena finale del "Postino" in cui il protagonista, Mario, viene ucciso dalla polizia durante una manifestazione politica.Poiè morto davvero. Solo pochi giorni aver terminato le riprese, colto nel sonno da un attacco di cuore a casa della sorella. Era il 4 giugno del 1994, 25fa, aveva solo 41. Con lui se n'è andato un simbolo della comicità partenopea e un autentico caposaldo del ...

