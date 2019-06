Slash | ' C' è in giro voglia di fare qualcosa con le pe'

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019), chitarrista dei Guns N'Roses, nel corso di una recente intervista di Jonathan Graham per la rivista Guitar Interactive ha parlato della attitudine delle giovani rock band di oggi, ed ha risposto anche ad una domanda sulla band rivelazione del 2019, i Greta Van Fleet, spesso eccessivamente criticati per aver "scopiazzato" il sound nientemeno che ai Led Zeppelin. Le parole diSui Greta Van Fleet è stato scritto di tutto: quello che forse bisogna tenere in considerazione è che la giovane rock band originaria del Michigan, nonostante non abbia ancora un sound originale e rimanga molto ancorata agli anni Settanta (Led Zeppelin in primis) è comunque ancora giovanissima ed ha tutte le qualità per continuare abene e migliorare. Anchesembra mantenere molta prudenza, ma non nasconde comunque il suo apprezzamento: “Tutti continuano nel chiedermi questa cosa. Non posso ...

radioalcamo : Slash: 'C'è in giro voglia di fare qualcosa che abbia delle palle' - Dark_Slash_92 : RT @whocaresbaka: trovo divertente che gli esseri umani ancora una volta dimostrano che dagli errori commessi fatti in passato non hanno im… -