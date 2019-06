Sicilia | 6 giugno incontro Anci-Regione su ex province

Pensioni : 1 giugno in piazza - in Sicilia al via assemblee organizzate : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - La tutela delle Pensioni, una legge sulla non autosufficienza, il diritto all’assistenza sanitaria adeguata e la riduzione delle tasse. Sono alcune delle motivazioni che porteranno i pensionati, con i sindacati di categoria Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilpensionati, in piazza