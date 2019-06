No More Heroes 3 sarà annunciato all' E3 2019? Suda51 stuzzica la fantasia dei fan con una

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Goichi '' Suda, director di giochi come No, Killer7 e Travis Strikes Again: Noper Nintendo Switch, ci ha regalato il primo assaggio di qualcosa di nuovo che apparirà all'E3 la prossima settimana, segnala Nintendolife.Già sapevamo che lo sviluppatore stava pianificando di condividere qualcosa durante l'evento, all'inizio di quest'anno affermò di avere "qualcosa di bello da annunciare" ma, al momento, non abbiamo assolutamente idea di quale gioco possa trattarsi. Per ora, abbiamo ottenuto solo un'immagine attraverso Twitter:Il tweet qui sopra sembra mostrare un personaggio di qualche tipo, ma nessuno riesce a capire esattamente di cosa si tratta. Potrebbe trattarsi di No3 o di una IP nuova di zecca, ma dovremo aspettare necessariamente l'evento di Los Angeles per saperne di più.Leggi altro...

