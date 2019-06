Blasphemous | l' action platform 2D si mostra in alcuni esplosivi video gameplay

Blasphemous - l'action platform in 2D di The Game Kitchen si mostra in questo nuovo trailer : Blasphemous, l'action platform di The Game Kitchen finanziato attraverso Kickstarter si mostra in un nuovo trailer gentilmente offerto dall'editore Team17.Lo stile artistico di Blasphemous ricorda molto il mondo metroidvania a tinte molto cupe. Per chi non lo conoscesse di seguito pubblichiamo la sinossi riportata da Cultured Vultures."In Blasphemous i giocatori assumono il ruolo di un Penitente nella oscura terra gotica di Cvstodia, dove è ...