BH90210 | ecco il primo bikini di Kelly Taylor

(Di martedì 4 giugno 2019) Cresce la curiosità verso il sequel di Beverly Hills 90210, il telefilm che ha segnato un’intera generazione, che andrà in onda dal 7 agosto su Fox. Ogni dettaglio su questa serie arriva dai social network, testimoni in tempo reale della reunion dei protagonisti. Tra foto revival e scatti del copione diarriva una vera anticipazione: ildi. A precisare che non ci sarà, per quanto riguardo i vestiti, un ritorno al passato, è Ian Ziering che promette che non reindosserà “dolphin shorts and midriff tank tops” (pantaloncini con i delfini e le canottiere da spiaggia). “What was worn in the 90’s, stays in the 90’s” Ciò che è stato indossato negli anni 90 è rimasto in quegli anni, rassicura l’attore che interpreta Steve Sanders. Tori Spelling sollecita i follower sullo stesso tema chiedendo quale capo vorrebbero vedere ancora nel guardaroba dei personaggi. Oltre ai ...

