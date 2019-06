Adriano Celentano e la sua profezia sul caso Venezia | Ecco perché i governi

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Serena Granato Il graphic novel "Adrian" tornerà nel palinsesto Mediaset il prossimo autunno Lo scorso 2 giugno una nave da crociera "MSC" è diventata protagonista di uno sbandamento, per via del quale la "Opera" ha dapprima colpito la banchina portuale, danneggiandola, e poi si è abbattuta sulla poppa del battello fluviale "River Countess", che era attraccato al molo nel Canale della Giudecca, prima del brutale arrivo della nave da crociera. Un incidente che ha registrato 4 feriti e ha provocato gran panico tra i vacanzieri. La tragedia sfiorata aha provocato molte contestazioni e grande polemica, soprattutto da parte del comitato "No grandi navi", che da tempo si batte per impedire il passaggio delle grandi navi ad un passo dalla città. E a commentare l'affaireè stato anche il cantante, il quale è diventato recentemente protagonista nel ...

