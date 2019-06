Active Soccer 2019 - recensione

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) La domanda posta nel sottotitolo di questaè di quelle capaci di scatenare una rissa tra i "ragazzi" di 30 anni e oltre. Per tantissimo tempo la diatriba su quale fosse il miglior gioco tra Kick Off e Sensibleha infiammato le faide videoludiche combattute nei salotti "Amighiani" tra la fine degli anni 80 e l'inizio del decennio successivo. Roba al cui confronto la rivalità tra FIFA e PES è una scaramuccia da educande. Purtroppo da allora quasi nessuno è riuscito a replicare la magia arcade di quei titoli. Non che i tentativi non siano mancati, e tra questi va purtroppo citato anche il tristissimo "Revival" firmato dallo stesso Dino Dini.Qualcosa di buono fortunatamente si è vista con l'arrivo di AfterTouch, sequel spirituale di Kick Off 2 che si avvalse della collaborazione di uno degli autori della saga originale, Steve Screech. Probabilmente pochi di voi ne ...

