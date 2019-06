Un tribunale svedese ha respinto una richiesta di detenzione di Assange in Svezia

Julian Assange - il tribunale svedese rigetta la richiesta di arresto per stupro : Il tribunale svedese di Uppsala ha rigettato la richiesta di arresto per Julian Assange nel processo a suo carico per violenza sessuale. Questo significa che il pubblico ministero non potrà richiedere immediatamente la sua estradizione dalla Gran Bretagna. Il fondatore di WikiLeaks attualmente si trova in un carcere britannico per violazione della cauzione dopo l’espulsione dall’ambasciata dell’Ecuador a Londra che gli aveva dato asilo. ...