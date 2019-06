Shenmue III slitta a Novembre

gamerbrain

(Di lunedì 3 giugno 2019) Cattive notizie da Yu Suzuki. Il tanto atteso3, inizialmente previsto per la fine di Agosto, arriverà qualche mese più tardi, per la precisione il 192019 su PS4 e PC.al 192019 Yu Suzuki ha commentato ed annunciato il rinvio dell’uscita del gioco come segue:III sarà pubblicato il 192019. Nonostante sia quasi pronto, il titolo ha semplicemente bisogno di qualche piccolo ritocco per poterlo considerare completamente finito. Siamo convinti che il tempo in più che avremo a disposizione, ci aiuterà ad offrire una vera esperienza, quella che i giocatori in tutto il mondo meritano! Vi ringraziamo per la vostra pazienza e la vostra comprensione, Yu Suzuki & Deep Silver Avrete dunque ancora qualche mese di tempo per rivivere le avventure di Ryo Hazuki ...

