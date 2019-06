Juventus | nella maglia 2020-21 tornano le strisce bianconere

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Calcio - media spettatori : Inter - Milan e Juventus nella top 30 d’Europa : Calcio, media spettatori: Inter, Milan e Juventus nella top 30 d’Europa Da qualche anno, ormai, il livello competitivo del campionato di Serie A si è notevolmente abbassato. Il dominio incontrastato della Juventus, fresca vincitrice dell’ottavo scudetto consecutivo, rispecchia perfettamente il divario tecnico tra i bianconeri e le dirette concorrenti per il titolo. Ciò ha fatto si che la maggiore coppa nazionale, negli ultimi tempi, ...

Ronaldo Juventus - Allegri sorprende nella sua ultima conferenza : Ronaldo Juventus – Durante l’ultima conferenza in bianconeri, Massimiliano Allegri sorprende tutti e lascia l’amaro in bocca ai tifosi della Sampdoria, che speravano di vedere dal vivo le gesta di Cristiano Ronaldo. Il livornese, però, accontenta i giornalisti presenti in sala, e per una volta svela la formazione. Juventus senza Ronaldo, questi gli undici scelti […] More

Juventus - anche Ten Hag nella lista allenatori : con lui possibile rivoluzione (RUMORS) : nella conferenza di sabato scorso, la Juventus ha annunciato la separazione da Massimiliano Allegri, allenatore che in cinque anni è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi e quattro Coppa Italia, arrivando anche due volte in finale di Champions League. Durante la conferenza, Allegri non è riuscito a trattenere la commozione, così come il presidente Andrea Agnelli, che non ha risposto a nessuna domanda sul prossimo allenatore della ...

Juventus - Max Allegri non sarà l'allenatore nella prossima stagione : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Boom Juventus - adesso è ufficiale : Massimiliano Allegri non allenerà i bianconeri nella prossima stagione! : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione, adesso largo ad una nuova era bianconera “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz ...

Calciomercato Juventus : Umtiti - Manolas e Boateng nella lista per la difesa (RUMORS) : Il nome più caldo per il Calciomercato della Juventus oggi è Samuel Umtiti. Il difensore centrale, secondo gli ultimi rumors, avrebbe detto sì ai bianconeri che in lui vedono il possibile sostituto di Barzagli, al passo di addio a fine stagione. Il francese tra i blaugrana ha perso il posto da titolare dopo qualche infortunio di troppo e a causa della crescita di Lenglet, diventato durante la stagione un pilastro della retroguardia della squadra ...

Pogba-Juventus - CR7 e Raiola gli assi nella manica : ecco perchè si può : POGBA JUVENTUS – La Juventus è da sempre, negli ultimi anni,molto attiva sul calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo, il grande colpo di Andrea Agnelli potrebbe essere quello del francese Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, è pronto a lasciare a giugno la Premier League per tornare a giocare in serie A e potrebbe farlo con la maglia della “sua” Juventus. Leggi anche: Cessione Dybala, rebus […] More

Juventus - altra vittoria in partitella per Cristiano Ronaldo : ma nella foto spunta Matuidi : "La stagione non è ancora finita". Parola di Cristiano Ronaldo , che nonostante lo scudetto già conquistato dalla Juventus ha messo nel mirino il derby contro il Torino e vuole ancora tentare lo ...

Juventus - Cuadrado : 'L'ottavo scudetto consecutivo resterà per sempre nella storia' : Uno dei protagonisti della Juventus delle passate stagioni è stato indubbiamente Juan Cuadrado, il quale era utilizzato da Massimiliano Allegri come 'jolly' per spezzare le partite, quando queste erano in una fase di stallo. L'annata che sta per concludersi è stata però molto difficile per il colombiano, perché ha dovuto fare i conti con un intervento al ginocchio che l'ha tenuto fuori dai giochi fino a qualche tempo fa, ma ora il giocatore è ...

Juventus - Cuadrado : 'Questo scudetto resterà nella storia. Champions? Non è fallimento' : Utilizzato da titolare da Allegri nelle ultime uscite, l'esterno colombiano, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport , è tornato a parlare del momento complicato vissuto: "Nel calcio ...

Juventus - Cuadrado respinge le critiche : “nessun fallimento - l’ottavo scudetto resterà nella storia” : L’esterno bianconero ha sottolineato come la stagione non sia affatto fallimentare, considerando l’ottavo scudetto consecutivo conquistato L’ottavo scudetto consecutivo e la Supercoppa Italiana vinta contro il Milan rendono la stagione della Juventus alquanto positiva, indipendentemente dall’eliminazione in Champions e Coppa Italia. Fabio Ferrari/LaPresse E’ il pensiero di Juan Cuadrado, esterno bianconero ...

Serie C : l'Entella batte la Juventus U23 - 0-2 - e resta nella scia del Piacenza risultati : Cronaca diretta: 7 Eramo, cross a mezza altezza dalla destra. Caturano ribatte debolmente fra le braccia di Nocchi. 10 Iocolano, destro a girare sul palo lungo. Nocchi si tuffa e respinge alla sua ...

Juventus - nella lista degli acquisti richiesti da Ronaldo ci sarebbe anche Isco : La conferma di Cristiano Ronaldo alla Juventus anche per la prossima stagione è stata apprezzata dai tifosi bianconeri, delusi inevitabilmente dalla sconfitta bianconera nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Sembra però che il portoghese abbia però richiesto alla dirigenza bianconera di intervenire in maniera massiccia sul mercato, per cercare di essere competitivi soprattutto in Champions League. L'ambizione del portoghese può ...