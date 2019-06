Fusione FCA-Renault - Domani si decide | le ultime indiscrezioni sulla proposta del

FCA-Renault - Domani la risposta sulla Fusione : le ultime indiscrezioni : Tra ormai poche ore il gruppo FCA potrebbe ottenere le prime risposte concrete sulla proposta di fusione presentata alla Renault. Domani mattina è in programma un consiglio di amministrazione della Casa della Losanga con all'ordine del giorno la discussione del progetto sottoposto la scorsa settimana dagli italo-americani. Al via le trattative? I consiglieri della Renault, stando almeno alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, ...

Le Maire chiede a Elkann altre garanzie per la Fusione Fca-Renault : Nell’incontro del weekend, Bruno Le Maire, ministro delle Finanze francese, ha chiesto al presidente di Fca John Elkann, ulteriori garanzie nella fusione con Renault. Lo conferma un portavoce del ministro a Bloomberg, il motivo della richiesta francese è quello di evitare tagli occupazionali e difendere l’interesse nazionale. Le richieste sono: un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault, un posto al governo in Cda ...

Fca-Renault - le condizioni della Francia per la Fusione : La Francia ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault, allo scopo di evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale, tra cui il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi...

FCA-RENAULT/ Ecco perché la Fusione conviene di più ai francesi : Fca ha visto azzerarsi il rialzo in Borsa dopo l'annuncio della proposta di fusione con Renault. La ragione di ciò è molto semplice

Motori – Fusione FCA-Renault - dopo Salvini e Borghi - anche Tria dice la sua : Fusione FCA-Renault anche il Ministro dell’Economia Giovanni Tria dice la sua sull’ipotetica partecipazione Statale nell’accordo Durante un evento di incontro, sul palco del Festival dell’economia che si sta svolgendo in questi giorni a Trento, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria risponde con un secco “Non ne vedo il motivo” , a chi chiede se sarebbe favorevole ad acquistare azioni per ...

Nissan : la Fusione Fca-Renault “può essere un’opportunità” : La proposta di fusione tra Fca e Renault potrebbe presentare delle «opportunità, ma le voglio valutare da vicino e dal punto di vista di Nissan». È il commento dell’amministratore delegato della casa giapponese Hiroito Saikawa, intercettato dai cronisti mentre andava all’incontro con il capo di Renault Jean-Dominique Senard, che è volato a Tokyo pe...

Blutec : Cisl - 'Fusione Fca-Renault opportunità per Termini Imerese' : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Siamo consapevoli del fatto che la fusione tra Fca e Renault può rappresentare per il polo industriale di Termini Imerese una grande opportunità. E' chiaro che bisogna entrare nel merito per capire i contorni dell'operazione e le possibili ricadute per i lavoratori Bl

Fusione Fca-Renault al vaglio di Nissan : 8.47 L'ipotesi di Fusione Fca-Renault viene esaminata da Nissan per valutarne "le opportunità" anche per la casa automobilistica giapponese,che comunque non è nella posizione di bloccarla. A tal fine il presidente di Renault,Senard, è volato a Tokyo, per partecipare alla riunione del Board che si occupa della supervisione dell'alleanza fra Renault, Nissan e Mitsubishi. Intanto,il gruppo Fca dopo la proposta di Fusione con Renault conferma che ...

Fusione Fca-Renault - Elkann prova a rassicurare Nissan : Nomi in codice, località segrete, riservatezza assoluta. Un armamentario da agenti segreti più che da capitani d’industria. Il piano per la Fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Renault, che potrebbe cambiare il panorama mondiale dell’industria dell’auto, è stato messo a punto in una serie di incontri segreti nelle residenze private del president...

FCA-Renault - Elkann : la Fusione offre benefici anche a Nissan e Mitsubishi : John Elkann lancia un segnale alla Nissan e alla Mitsubishi per convincerle della validità del progetto di fusione presentato ieri alla Renault. In una dichiarazione inviata al quotidiano finanziario giapponese Nikkei, il presidente della Fiat Chrysler ha, infatti, messo in chiaro come la proposta di aggregazione non riguardi solo la Casa di Boulogne-Billancourt ma anche i due partner giapponesi.Vantaggi per tutti. La proposta è per ora ...

Motori – Fusione FCA-Renault : Nissan chiede ragguagli al partner francese : Fusione FCA-Renault: cosa faranno Nissan e Mitsubishi? i pareri degli analisti e degli economisti sono discordanti il Presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, è partito oggi alla volta della città di Yokohama per presenziare alla riunione prevista per mercoledì mattina presso il quartier generale della Nissan. Senard appena arrivato in Giappone a dichiarato alla TV nazionale di essere pronto a discutere gli sviluppi della proposta FCA con ...

Motori – FCA-Gruppo Renault - quanto varrà questa Fusione? : FCA-Renault: la fusione creerebbe il terzo costruttore del mondo, se alle due si unissero le nipponiche Nissan e Mitsubishi… L’ipotetico Gruppo che nascerà dalla fusione tra l’italo-americana FCA ed il gruppo francese Renault potrebbe generare un colosso dell’automotive, di fatti l’unione delle due aziende creerebbe il terzo più grande costruttore al mondo con circa 9 milioni di veicoli venduti, alle spalle ...

FCA-Renault - Elkann : Fusione offre benefici anche a Nissan e Mitsubishi : John Elkann lancia un segnale alla Nissan e alla Mitsubishi per convincerle della validità del progetto di fusione presentato ieri alla Renault. In una dichiarazione inviata al quotidiano finanziario giapponese Nikkei, il presidente della Fiat Chrysler ha, infatti, messo in chiaro come la proposta di aggregazione non riguardi solo la Casa di Boulogne-Billancourt ma anche i due partner giapponesi.Vantaggi per tutti. La proposta è per ora ...

Motori – Fusione FCA-Gruppo Renault - anche la politica scende in campo : Fusione FCA-Gruppo Renault, la politica italiana pensa all’acquisto di quote azionarie del gruppo italo-americano per bilanciare le quote di proprietà del Governo francese sul gruppo Renault Dopo la proposta avanzata dalla FCA al Gruppo Renault e la pronta risposta del Gruppo francese,la notizia della probabile Fusione tra questi due gruppi smuove anche la politica, di fatto la Nazione francese è già proprietaria del 15% delle quote ...