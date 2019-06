Fuochi pirotecnici al matrimonio di Bocci e Presta Jr

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Carlo Lanna Le canzoni di Vasco Rossi incorniacimo un momento di grande romanticismo durante il party del primo giugno 

g_quadrini : Ad #FontanaLiri si è svolta la solenne cerimonia con la processione di Santa Barbara. Presente in rappresentanza de… - Sgarganese : Non ha i numeri, e lo sa. Però può vociare nel suo cortile e continuare a giocare con i fuochi pirotecnici, ma le m… - AdolfoRiganello : Processione per il 500 anniversario del ritrovamento della Sacra Effige di Capocolonna Fuochi Pirotecnici @ Crotone… -